2023 yılının en çarpıcı vahşi yaşam fotoğrafları: Görkemli vahşi doğayı yakından gözlemleyin!
Her yıl Londra Ulusal Tarih Müzesi'nde sergilenen dünyanın en etkileyici ve çarpıcı vahşi fotoğrafları kazananları belli oldu. Dünyanın dört bir yanından fotoğrafçıların çektiği vahşi doğa ve iklim değişikliğinin sonuçları gözler önüne seriliyor. İşte 2023 yılının en çarpıcı vahşi yaşam fotoğrafları.
- 1
BÜYÜK DURUŞ - OLIVIER GONNET
Her yıl iklim değişikliğinin ve hayvan avcılığının sonuçlarını gözler önüne seren "Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları" bu yıl da çarpıcı görüntüler ortaya çıkardı. Fotoğrafçılar aynı zamanda bilinmeyen güzellikleri ve dünyanın dört bir köşesindeki çeşitliliği gözlemlemeyi sağlıyor.
Fransalı fotoğrafçı Olivier Gonnet, bir aslanın yavrularını bufalodan korumak için verdiği mücadeleyi yakalıyor.
- 2
ALTIN AT NALI (THE GOLDEN HORSESHOE) - LAURENT BALLESTA
Fransız fotoğrafçı Ballesta tarafından çekilen görüntü Filipinler'in Pangatalan Adası'da korunan at nalı yengeçlerini gösteriyor.
- 3
SOSYAL BİR ETKİNLİK (A SOCİAL EVENT) - KARİNE AİGNER
Karine Aigner (ABD) Teksas eyaletinde düzenlenen yıllık av yarışmalarını belgeledi. 24 saat süren yırtıcı hayvan avlama yarışmasında, avcı ekibin yakaladığı çakal gösteriliyor...
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- 4
KAPLAN KOŞUSU (TİGER RUN) - NEJİB AHMED
Hindistan'da bir tarım arazisinde kaplanın ortaya çıkmasıyla yaşanan kaos gösteriliyor.
- 5
SAVAŞ YAVRUSU (WAR CUB) - MİCHAL SİAREK
Polonyalı fotoğrafçı Poznan Hayvanat Bahçesi'nden bir ekibin tahliye ettiği kaplan yavrusunu kontrol etmek için verdiği mücadeleyi görüntülüyor.
- 6
ÖLÜ NEHİR (THE DEAD RİVER) - JOAN DE LA MALLA
Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan geçen kirli Ciliwung Nehri'nin kuşbakışı görüntüsü.
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- 7
BOBCAT TESLİMATI (BOBCAT DELİVERY) - VİSHAL SUBRAMANYAN
- 8
SU AYGIRI ANAOKULU (HİPPO NURSEY) - MİKE KOROSTELEV
Sığ bir gölün berrak sularında dinlenen su aygırı ve iki yavrusu.
- 9
BÜYÜK MAVİ (BİG BLUE) - RALPH PACE
Mavi balina ve bir uçan fulmarın büyüklüğü karşılaştırılarak gözler önüne seriliyor.
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- 10
SON NEFES (LAST GASP) - LENNART VERHEUVEL
Kıyıya vurmuş bir orkanın son anları gösteriliyor.
- 11
ORMAN RODEOSU (FOREST RODEO) - ATSUYUKİ OHSHİMA
Bir makak maymunun, geyiğin üzerine atlaması gibi alışılmadık bir etkileşim fotoğraflanıyor.
- 12
DALGA OLUŞTURAN BALİNALAR (WHALES MAKİNG WAVES) - BERTİE GREGORY
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- 13
FANTASTİK IŞIKLAR (LİGHTS FANTASTİC) - SRİRAM MURALİ
Ateşböcekleriyle aydınlatılmış orman ve gökyüzü.
- 14
KAR BİZONU (SNOW BİSON) - MAX WAUGH
- 15
KÜRK MODASI (FUR FASHİON) - KARİNE AİGNER
ABD'nin Teksas eyaletinde yıllık av yarışması sonrası satılan kürkler.
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- 16
ORMANIN YÜZÜ (FACE OF THE FOREST) - VİSHNU GOPAL
- 17
KENARDA HAYAT (LİFE ON THE EDGE) - AMIT ESHEL
Uçurum kenarında iki Nubyalı dağ keçisinin çatışması.
Kaynak: Natural History Museum