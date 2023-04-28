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Endeksa, konut sektörünü mercek altına aldı ve 2023’ün ilk çeyrek raporunu paylaştı. 2023 1. çeyrekte, konut satış adedi geçen sene aynı döneme göre yüzde 12 azalırken, 2023 yılının 1. çeyreğinde 283 bin 215 adet konut satışı gerçekleşti. Konut satış adedi bir önceki çeyreğe göre yüzde 34; geçen senenin aynı dönemine göre ise yüzde 12 azalmış oldu.

Endeksa tarafından hazırlanan “2023 Yılı 1. Çeyrek Konut Sektör Analizi” Raporu’na göre 1. çeyrek sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut satış fiyatlarında 1 yıllık değer artışı yüzde 154 seviyesinde gerçekleşirken, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 17 bin 573 TL, ortalama amortisman süresi 20 yıl, ortalama pazarlama süresi ise 61 gün oldu.

İSTANBUL'DA YÜZDE 144 ARTIŞ

50 bin 561 adet ile 1. çeyrekteki konut satışlarının yüzde 18’inin gerçekleştiği İstanbul’da konut fiyatları 1 yılda yüzde 144 artış gösterdi ve ortalama metrekare satış fiyatı 27 bin 4 TL oldu.

ANKARA'DA YÜZDE 154, ANTALYA'DA YÜZDE 164 ARTTI

Ankara’da 29 bin 66 adet ile 1. çeyrekteki konut satışlarının yüzde 10’unu gerçekleştirdi ve konut fiyatları son 1 yılda yüzde 154 oranında artış gösterdi. Ortalama metrekare satış fiyatı 13 bin 18 TL oldu. Konut satışlarının yüzde 6’sının gerçekleştiği Antalya’da 16 bin 619 adet satış oldu ve konut fiyatları son 1 yılda yüzde 164 artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı 24 bin 747 TL oldu.

EN FAZLA ARTIŞ KIRKLARELİ, ANTALYA VE KOCAELİ'DE

Yıllık değer artışı en fazla olan illerin sırasıyla Kırklareli, Antalya ve Kocaeli’de olduğu görülüyor. Kırklareli’nde konut fiyatları son bir yılda yüzde 208 artış gösterdi. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 13 bin 556 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 626 bin 720 TL oldu. Antalya’da konut satış fiyatlarında değer artışı yüzde 164, ortalama konut metrekare satış fiyatı 24 bin 747 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 969 bin 640 TL ve Kocaeli’de konut satış fiyatlarında değer artışı yüzde 164, ortalama konut metrekare satış fiyatı 14 bin 800 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 924 bin TL. oldu.

EN FAZLA STOK İSTANBUL'DA

En fazla konut satışı yapılan 30 il içerisinde en fazla stok adedinin 1.çeyrek sonu itibarıyla İstanbul’da olduğu görülüyor. Rapora göre 1. çeyrek sonu itibarı ile İstanbul’da 114 bin 8, Ankara’da 57 bin 208 adet, İzmir’de ise 29 bin 80 adet konut stoku bulunuyor.

KİRADA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 197

Rapora göre 1. çeyrek sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut kira fiyatlarında 1 yıllık değer artışı yüzde 197 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare kira fiyatı ise 74,73 TL oldu.

Türkiye genelinde konut metrekare kira fiyatlarının en yüksek olduğu iller ise sırasıyla Muğla, İstanbul ve Antalya oldu. Muğla’da 2023 1. Çeyrek sonu itibariyle ortalama metrekare konut kira fiyatları 147,22 TL, ortalama kira fiyatı 16 bin 144 TL, İstanbul’da ortalama metrekare konut kira fiyatları 127,09 TL, ortalama kira fiyatı 12 bin 709 TL, Antalya’da ise ortalama metrekare konut kira fiyatları 126,57 TL, ortalama kira fiyatı 13 bin 290 TL.

Kiralık konutlarda stok adetlerine bakıldığında ise, en fazla stokunun yine İstanbul’da olduğu görülüyor. Kiralık konutlarda 2023 1.çeyrek sonu itibarıyla İstanbul’da 45 bin 535, Ankara’da 10 bin 979, İzmir’de 10 bin 701, Antalya’da ise 10 bin 228 adet stok bulunuyor.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞI TOPLAM SATIŞIN YÜZDE 70'İNİ OLUŞTURDU

1. çeyrekte 199 bin 308 adet ikinci el konut satışı gerçekleşti. Bu rakam ile ikinci el konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 29, geçen sene aynı döneme göre ise yüzde 12 azalış göstermiş oldu. İkinci el konut satışı toplam konut satışlarının yüzde 70’ini oluşturdu.

1. çeyrekte kredili konut satışları ise toplam konut satışlarının yüzde 21’ini oluşturarak 58 bin 822 adet olarak gerçekleşti. Kredili konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 14 artarken; geçen senenin aynı dönemine göre ise yüzde 14 azalış göstermiş oldu.

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