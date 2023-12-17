2023 yılında en çok tercih edilen bebek isimleri

ZİRVE DEĞİŞMEDİ

AA’nın haberine göre; Türkiye'de kız çocukları için en çok tercih edilen isimler arasında yer alan Zeynep ismi her dönem olduğu gibi 2023 yılında da zirvede yer aldı. 2022 yılında 8 bin 870 kız bebeğe Zeynep ismi verilirken 2023 yılında 8,876 bebek yine Zeynep ismini aldı. Erkek bebeklerde en çok tercih edilen isimlerin zirvesinde 2022 yılında 8 bin 366 bebeğe, 2023 yılında ise 8,332 bebeğe verilen Alparslan ismi yer aldı. Kız bebeklere verilen isimlerde Zeynep ismini takip eden isimler 6,845 ile Asel ismi ve 6,830 ile Defne ismi oldu. Erkek bebeklerde ise Yusuf ismi 6,370 defa Miraç ismi de 5,043 defa tercih edilen diğer isimler arasında yer aldı.