2023 yılında en çok tercih edilen bebek isimleri
Bebek sahibi olmak, her ailenin hayalini kurduğu en güzel anlardan biridir. Bu özel an için aileler, bebeklerine verecekleri ismi özenle seçerler. Senenin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte bu yıl hangi isimlerin daha çok seçildiği de merak konusu oldu. İşte 2023 yılında da en çok tercih edilen bebek isimleri...
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Bir bebeğin doğumu, ailenin hayatında yeni bir sayfanın açılmasıdır. Bu özel günde, aileler bebeklerine verecekleri ismi seçerek, onun geleceğini şekillendirmeye başlarlar. Bebek isimleri, kişinin kimliğini ve kişiliğini yansıtan önemli bir unsurdur. Bu nedenle, aileler bebeklerine verecekleri ismi seçerken, özenli davranırlar. İşte 2023 yılında en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri…
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ZİRVE DEĞİŞMEDİ
AA’nın haberine göre; Türkiye'de kız çocukları için en çok tercih edilen isimler arasında yer alan Zeynep ismi her dönem olduğu gibi 2023 yılında da zirvede yer aldı. 2022 yılında 8 bin 870 kız bebeğe Zeynep ismi verilirken 2023 yılında 8,876 bebek yine Zeynep ismini aldı. Erkek bebeklerde en çok tercih edilen isimlerin zirvesinde 2022 yılında 8 bin 366 bebeğe, 2023 yılında ise 8,332 bebeğe verilen Alparslan ismi yer aldı. Kız bebeklere verilen isimlerde Zeynep ismini takip eden isimler 6,845 ile Asel ismi ve 6,830 ile Defne ismi oldu. Erkek bebeklerde ise Yusuf ismi 6,370 defa Miraç ismi de 5,043 defa tercih edilen diğer isimler arasında yer aldı.
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2023 yılında en çok tercih edilen kız bebek isimleri:
Elif
Asya
Nehir
Azra
Zümra
Eylül
Ecrin
Meryem
Lina
Eslem
Masal
Ebrar
Elisa
Ela
Alya
Zehra
Miray
Duru
Hiranur
Buğlem
Ada
Yağmur
Esila
İkra
Öykü
Gökçe
Melek
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2023 yılında en çok tercih edilen erkek bebek isimleri:
Efe
Can
Kaan
Mert
Mehmet
Ege
Aras
Barlas
Atlas
Ali
Ahmet
Yiğit
Emre
Arda
Deniz
Kerem
Doruk
Mustafa
Ömer
Tuna
Batuhan
Bora
Alp