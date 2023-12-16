2023 yılında dünyaevine giren ünlülerin gelinlik tercihleri
Ünlüler arasında yoğun bir düğün trafiğinin yaşandığı bu yıl da birçok ünlü isim tercih ettiği gelinlik modelleriyle gündem oldu. 2023 yılına veda ederken gelinlikleriyle merak konusu olan ünlüleri derledik
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MELİKE ŞAHİN
Melike Şahin tercih ettiği sade gelinliğinin derin sırt dekoltesini, uzun duvağı ile tamamladı.
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DENİZ ÇAKIR
Eylül ayında dünyaevine giren Deniz Çakır, Helenistik model gelinlik tercih etti.
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BARBARA PALVIN
Temmuz ayında Dylan Sprouse ile evlenen Barbara Palvin zamansız ve klasik gelinlik modellerini tercih etti.
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ALİNA BOZ
Saten gelinlik modellerinden birisini tercih eden Alina Boz, gelinliğini Paris'ten almayı tercih etti.
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MELEK MOSSO
Ekim ayında Mersin'de evlenen Melek Mosso, dantel detaylı bir gelinlik giydi.
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OBEN ALKAN
İtalya'nın Milano şehrinde dünyaevine giren Oben Alkan, tercihini sadelikten yana kullandı ve beyaz bir tulum model gelinlik giydi.
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EZGİ MOLA
Mayıs ayında evlenen Ezgi Mola, uzun kuyruklu gelinliği ve sadeliği ile hayranları tarafından övgü dolu yorumlar aldı.
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ŞEYMA SUBAŞI
Mayıs ayında Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te evlenen Şeyma Subaşı, derin sırt ve göğüs dekolteli bir gelinlik tercih etti.
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MELTEM YILMAZKAYA
Mart ayında dünyaevine giren Meltem Yılmazkaya, dantel işlemeli bir gelinlik giymeyi seçti.
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DİLAY EKMEKÇİOĞLU
Haziran ayında evlenen Dilay Ekmekçioğlu, üstü dantelli, kabarık model bir gelinlik giydi.
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BURCU DENİZER
Gelinlik yerine beyaz bir takım giymeyi seçen Burcu Denizer aksesuar seçimi ile güzelliğini tamamladı.
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ÇAĞLA GİZEM ŞAHİN
Ahmet Kural ile dünyaevine giren Çağla Gizem Şahin, sade bir gelinlik tercih etti.
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EDA ECE
Haziran ayında evlenen Eda Ece, uzun duvağı ve dantel gelinliği ile sosyal medyada hayranları tarafından beğeni topladı.
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BURCU ESMERSOY
Eylül ayında evlenen Burcu Esmersoy, özel tasarım gelinliği ile sosyal medyada beğeni topladı.