2023 yılında dünya çapında afetlerden kaynaklı ekonomik kayıpların dörtte birine Türkiye ve Suriye'deki depremler neden oldu

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Aon, 2023 yılı Küresel Doğal Afetler Raporu’nu yayımladı. Doğal afetlerin artan sıklık ve şiddetinin küresel çapta neden olduğu ekonomik kayıpları ortaya koyan rapora göre 2023 yılında küresel doğal afetler, depremler ve durmak bilmeyen şiddetli fırtınalardan kaynaklanan toplam 380 milyar dolarlık ekonomik kayba neden oldu. Böylelikle küresel ekonomik kayıplar üst üste sekizinci kez 300 milyar doları aştı ve uzun vadeli ortalamanın yüzde 22 üzerinde gerçekleşti.

Geçen yıl dünya genelinde sigortacılar, 21. yüzyıl ortalamasının (90 milyar dolar) ve on yıllık ortalamanın (110 milyar dolar) üzerinde, 118 milyar dolar tutarında hasar ödemesi yaptı. Türkiye ve Suriye'deki depremler ile ABD'deki kuraklık sigorta sektörü için en maliyetli olaylar oldu. 2023 yılındaki tüm ekonomik kayıpların yaklaşık dörtte biri, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerden kaynaklandı. Bu depremlerin binalar ve altyapı üzerindeki etkileri 90 milyar dolardan fazla doğrudan zarara yol açtı. Bu felaket ayrıca, modern tarihte Türkiye'de, Suriye'de, Orta Doğu'da ve tüm EMEA bölgesinde kaydedilen en maliyetli doğal afet olarak gösterildi.

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2023 YILI KAYITLARA GEÇEN EN SICAK YIL OLDU

Depremlerin ardından şiddetli fırtınalar en fazla ekonomik kayba neden olan olaylar oldu. En büyük kayıplar ABD ve Avrupa'da görüldü. Avrupa’da İtalya, Yunanistan, Slovenya ve Hırvatistan sigortalar açısında hava koşullarına bağlı en maliyetli olayların yaşandığı ülkeler oldu. Diğer yandan dünyanın birçok yerinde kaydedilen aşırı yüksek sıcaklık anomalileri nedeniyle 2023 kayıtlara geçen en sıcak yıl oldu. 24 ülke ve bölge önceki maksimum sıcaklık rekorlarını gördü veya bu rekorların üzerine çıktı. Özellikle Çin, 16 Temmuz'da 52,2 °C ile en yüksek sıcaklık rekorunu kırdı. Raporda Türkiye de 49,5 °C ile en yüksek sıcaklığın görüldüğü ülkelerden biri oldu.

ÖLÜMLER 2010'DAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

2023 yılında küresel doğal afetler nedeniyle en az 95 bin kişi hayatını kaybetti. Bu rakam 71 bin olan 21. yüzyıl ortalamasının oldukça üzerinde. Ölümlerin yaklaşık yüzde 62'si ise doğrudan Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerle ilişkili oldu. Söz konusu depremler 2010 yılında Haiti'de meydana gelen yıkıcı sarsıntıdan bu yana yaşanan en ölümcül küresel felaket olarak gösterildi. 2023 yılında tüm dünyada 64 binden fazla insan depremler nedeniyle ölürken çok sayıda önemli sıcak hava dalgası da en az 16 bin 500 kişinin ölümüne neden oldu. Özellikle Batı ve Güney Avrupa'nın bazı bölgeleri temmuz-eylül ayları arasında en az 15 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan çok sayıda aşırı sıcaklık dalgasına maruz kaldı.

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2023 yılında en fazla ekonomik kayba neden olan ilk 10 küresel afet ise şunlar oldu:

Afet Ülke Ölü Sayısı Ekonomik Kayıp (milyar dolar) Sigorta Kaybı(milyar dolar) Türkiye & Suriye Depremleri Türkiye & Suriye 59.272 92,4 5,7 Çin’deki Seller Çin 370 32,2 1,4 Otis Kasırgası Meksika 52 15,3 2,1 La Plata Havzası Kuraklığı Brezilya, Arjantin, Uruguay - 15,3 1 ABD'deki Kuraklık ABD - 14 6,5 Emilia-Romagna Selleri İtalya 15 9,8 0,6 Şiddetli Konvektif Fırtına ABD 13 6,2 5 Şiddetli Konvektif Fırtına Avrupa 11 5,8 3 Hawaii Orman Yangınları ABD 100 5,5 3,5 Şiddetli Konvektif Fırtına ABD 37 5,5 4,4 Diğer Tüm Olaylar ~35.100 178 84,8 Toplam ~95.000 380 118