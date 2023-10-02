2023 yılı verileri ortaya çıktı! İşte dünyanın en güvenli 10 ülkesi
Yapılan bir araştırmaya göre, turistlerin gittiklerinde güvende olduklarını hissedecekleri dünya üzerindeki en güvenilir 10 ülkeyi belirlendi.
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Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından belirlenen sıralamada, dünya üzerindeki en güvenilir on ülke sıralanırken cinayet oranı, hapishane nüfusu, terörizm, askeri güç ve uluslararası çatışmalar gibi istatistikler dikkate alındı.
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Küresel Barış Endeksi’nin tam 163 ülkeyi dahil ettiği çalışmada, Türkiye de 5 üzerinden 2,8 puanla 147. sırada yer aldı.
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Listenin sonlarında ise Afganistan, Yemen, Suriye, Rusya, Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Irak ve Somali gibi ülkeler yer aldı.
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Peki listenin ilk onunda hangi ülkeler yer alıyor?
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İşte dünyanın en güvenli 10 ülkesi…
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10. İsviçre
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9. Japonya
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8. Slovenya
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7. Portekiz
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6. Singapur
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5. Avusturya
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4. Yeni Zelanda
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3. İrlanda
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2. Danimarka
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1. İzlanda
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