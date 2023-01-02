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2023 YENİ DÜZENLEMELER YÜRÜRLÜKTE | E-Ticaret yasası devrede, konaklamaya vergi! Mesleki yeterlilik belgesi, noter, kuaför, yemek kartları düzenlemeleri

Mesleki yeterlilik belgesi, noter, kuaför, yemek kartları! 2023'te yürürlüğe giren düzenlemeler

Yeni yıldan itibaren birçok düzenleme yürürlüğe konuldu. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe giren düzenlemeler ile e-ticaret yasası ve konaklama vergisi devreye girdi. Eğlence vergisi sıfırlanırken kuaförler ve berberler haftanın bir günü hizmet vermeyecek. İşte, 2023 yılbaşından itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeler...

Giriş: 02.01.2023 - 12:07 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yeni yıl ile birlikte vatandaşı, esnafı ve reel sektörü yakından ilgilendiren pek çok düzenleme 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe konuldu. E-Ticaret yasası devreye girerken konaklamaya yüzde 2'lik vergi uygulanacak. Yüzde 10 eğlence vergisi kaldırılırken mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar çalışamayacak. İşte, 2023'te yürürlüğe giren yeni düzenlemeler...

  • E-TİCARET YASASI DEVREYE GİRDİ

    Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla birlikte elektronik ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması, pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesinin sağlanması amacıyla ölçekler de dikkate alınarak e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve e-ticaret hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme yapılıyor.

  • KONAKLAMAYA VERGİ

    1 Ocak 2023 itibarıyla konaklama vergisi de yürürlüğe girdi. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetleri konaklama vergisine tabi olacak.

    Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler de bu verginin kapsamında yer alacak.

  • YETKİ BELGESİ ŞARTI GETİRİLDİ!

    Kuyumcu esnafının ticari faaliyetlerine devam edebilmesi için yetki belgesine sahip olmaları gerekiyor.

    Yetki belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilecek.

  • MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ OLMAYAN ÇALIŞAMAYACAK!

    Mesleki yeterlilik belgesi almayan 16 meslek sahibi bugünden itibaren çalışamayacak. Kuaför, güzellik uzmanı, ahşap mobilya imalatçı, mobilya döşemecisi, ayakkabı imalatçısı, kesimci (ayakkabı), saraciye imalatçısı, sayacı, zeytinyağı üretim operatörü, boyama operatörü, baca yağlı kanal temizleme personeli, elektrik dağıtım şebekesi test görevlisi, raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları elektronik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımcısı, raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımcısı mesleklerinde belge şartı geldi. Bu mesleklerle birlikte belge zorunluluğu bulunan "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki meslek sayısı 204'e yükseldi.

  • EĞLENCE VERGİSİ SIFIRLANDI

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; yerli film gösterimlerinden, yabancı film gösterimlerinden, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.

    Karar, 2464 Belediye Gelirleri Kanunun 21'inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili ekli kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur kanunun 96'ncı maddesinin (c) fıkrası gereğince verildi. Karar, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle uygulanacak.

    Daha önce yüzde 10 olarak uygulanan eğlence vergisi, Cumhurbaşkanı Kararıyla önce mayıs sonu, ardından da aralık ayı sonuna kadar sıfırlanmıştı.

  • 1 GÜN TATİL UYGULAMASI

    Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, sektörün haftada bir gün tatil olması yönündeki eksikliklerin giderildiğini belirterek "Odalarımızın talepleri doğrultusunda kaymakamlıklarımız ve valiliklerimiz nezdinde belirlenen günlerde berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulaması 1 Ocak itibarıyla başlayacaktır. Tatil günü olarak genel temayül pazar günü olması yönündedir." ifadesini kullandı.

  • BİRLEŞİK KRALLIK'A İHRACATTA DÜZENLEME

    Türkiye'nin Birleşik Krallık ile ticaretinde 1 Ocak 2023 itibarıyla CE'nin yerine Birleşik Krallık Uygunluk Değerlendirme (UKCA) işareti kullanılacak. Kapsama giren firmaların, ürünlerinin UKCA işareti taşımasına dikkat etmeleri gerekiyor.

  • YENİLENEBİLİR ENERJİ ZORUNLULUĞU

    2023 yılından itibaren bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük yapıların kullandığı enerjinin en az yüzde 5'ini güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması zorunlu olacak.

  • WHATSAPP BAZI TELEFONLARDA OLMAYACAK

    WhatsApp, pek çok cihazdan desteğini kaldıracak. Hem Android hem de iPhone için bazı modellerde WhatsApp uygulaması artık hizmet vermeyecek. Yeni güncellemelerin geldiği eski model telefonlar artık uygulamayı destekleyemeyecek.

     

    Hem donanım hem de yazılım anlamında eski olan telefonlar için artık bir kısıtlama getiriliyor. Meta tarafından yapılan açıklamaya göre iPhone 6 serisi dahil olmak üzere, çok sayıda cihazın uygulamaya veda edecek.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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