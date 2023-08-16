Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini açıkladı. Telefon almayı düşünen öğrenciler, "Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek, şartları nelerdir, vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte vergisiz iPhone fiyatı...