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        Haberler Gündem 2023 Uzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri açıklandı mı?

        2023 Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri açıklandı mı?

        Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvuruları 25 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında "https://mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında başvurularını yapan adaylar, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ve sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte 2023 Uzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 00:12 Güncelleme: 01.11.2023 - 00:12
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        • 1

          Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı tarihleri Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimi ile netlik kazandı. Uzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı için başvurularını 4 Ekim tarihine kadar tamamlayan adaylar, gözünü Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı tarihine çevirdi. Peki, "2023 Uzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri açıklandı mı?" İşte detaylar...

        • 2

          UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURULARI TAMAMLANDI

          Öğretmenler ve uzman öğretmenler, "https://mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden 25 Eylül-4 Ekim'de yazılı sınav başvurularını tamamladı.

        • 3

          UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

          Uzman Öğretmenlik Sınav yerleri sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla birlikte belli olacak. Sınav giriş belgeleri 13 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr üzerinden açıklanacak.

        • 4

          ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI NE ZAMAN?

          Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, Bakanlık internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, 19 Kasım 2023'te, Türkiye saati ile saat 10.00'da 81 il sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

        • 5

          UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınav sonuçları ise 24 Kasım 2023'ten itibaren "http://www.meb.gov.tr", "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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