Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı tarihleri Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimi ile netlik kazandı. Uzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı için başvurularını 4 Ekim tarihine kadar tamamlayan adaylar, gözünü Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı tarihine çevirdi. Peki, "2023 Uzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri açıklandı mı?" İşte detaylar...