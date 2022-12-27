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Borsada Yatırım programının konuğu Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan oluyor. Borsadaki yükselişin nedenleri ve bu nedenlerin daha ne kadar etkili olacağına dair görüşlerin paylaşıldığı programda Eraslan, hem ekonomi yönetiminin harcama artırıcı politikaları hem asgari ücret gibi şirketlerin maliyetlerini artırıcı düzenlemeleri yorumluyor.

BORSA ŞİRKETLERİ EDERİNE GELDİ Mİ?

Eraslan şu anda borsaya alternatif bir yatırım aracı olup olmadığını yorumlarken önümüzdeki dönem hangi yatırım araçlarının potansiyeli olduğuna dair fikirlerini aktarıyor. Eraslan bir çok şirketin hisse fiyatındaki yükselişe rağmen borsa şirketlerinin değerinin ederine gelip gelmediği yönünde değerlendirmelerde bulunurken "2022 hangi sektörlerin altın sezonuydu ve 2023’de hangi sektörler göz kırpıyor?" sorularını cevaplıyor.

GLOBAL EKONOMİNİN ETKİSİ NE OLACAK?

Global ekonomiye yönelik görüşlerini de aktaran Eraslan özellikle Amerikan Merkez Bankası Fed'in aldığı kararlar, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve Çin'in tavrının dünya ve Türkiye ekonomisine etkisini ele alıyor. Global borsalar ve emtia piyasalarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Eraslan, 2023'te olası riskleri de dile getiriyor.