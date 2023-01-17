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2022-2023 TOKİ arsa kura çekim tarihleri: TOKİ arsa başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

10 Ekim tarihinde başlayan TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım 2022 tarihinde sona erdi. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından, TOKİ arsa kura çekim tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. TOKİ arsa kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, isim listesi sorgulama süreci başlayacak. TOKİ, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinde kura çekimi devam ediyor. İşte il il 2022-2023 TOKİ iş yeri ve arsa kura tarihleri...

Giriş: 17.01.2023 - 21:22 | Güncelleme: ABONE OL
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  • TOKİ arsa kura sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kura sonuçlarının açıklamasının ardından isim listesine göre hak sahipleri adına,  tahsis süreci başlamış olacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde kura çekimi noter huzurunda il il yapılmaya devam ediyor. Peki, "TOKİ arsa başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte TOKİ arsa kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...

  • TOKİ ARSA BAŞVURU SÜRESİ SONA ERDİ!

    10 Ekim Pazartesi günü başlayan TOKİ arsa başvuruları için son tarih 7 Kasım olarak belirlenmişti. 15 Kasım'a kadar uzatılan TOKİ arsa başvuruları tamamlandı.

  • TOKİ ARSA VE İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

     

    TOKİ arsa başvuruları için 7 Kasım'da sona eren süreç 15 Kasım'a kadar uzatılmıştı. Başvurular geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı.

     

    TOKİ Arsa kura çekiliş tarihi ise henüz açıklanmadı. Kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor.

     

    Öte yandan Bakan Kurum TOKİ projesine başvuru yapan vatandaşlara yayınladığı teşekkür mektubunda şu ifadelere yer vermişti;

     

     

  • " Noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde yaptığımız kura çekimlerimizi 2023 Mart ayına kadar tamamlayacak ve 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin, sizlerin her an yanınızda olmaya devam edeceğiz. Her şart ve durumda devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sizlere yeni yuvalar kazandıracak, yavrularımıza huzurlu bir gelecek sunacağız. Sizlerin bu yoğun desteği ve talebini karşılamak için yeni projeler hazırlayacak, 85 milyon vatandaşımızın sağlıklı ve güvenli evlerde oturmalarını sağlayana kadar çalışmalarımızı gece gündüz kararlılıkla sürdüreceğiz. Devletimize duyduğunuz güven, sosyal konut projemize gösterdiğiniz teveccüh için sizlere tekrar şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum."

    Bu bilgilere göre kura çekiminin mart ayına kadar yapılması bekleniyor.

  • HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI TAHSİS SÜRECİ

    1- Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir.

    Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

  • 2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.

    3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.

  • 4- a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

    b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır. Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.

    Tahsis sahipleri belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
    Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır.

  • 5- İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.

    6- Arsa için yapılan müracaat sayısının öngörülen arsa sayısından fazla olması halinde, noter kurası ile öngörülen arsa sayısının %20 fazlası kadar yedekli olarak hak sahibi belirlenecektir.

    İmar planlarının onaylanması, imar uygulamasının sonuçlanarak tescil olmasının akabinde, belirlenen hak sahipleri arasında noter kurası ile arsalar belirlenecektir.
    Noter kurası ve diğer duyurular İdaremiz www.toki.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olup, başka bir ilan, duyuru ve bilgilendirme yapılmayacaktır.

    7- İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su, kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacaktır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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