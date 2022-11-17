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2023 TEKNOFEST ne zaman, nerede yapılacak? TEKNOFEST başvuruları başladı mı?

2023 TEKNOFEST ne zaman, nerede yapılacak?

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST tarihleri belli oldu. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye’nin millî teknolojileri geliştirme amaçlanmaktadır. İşte 2023 yılı TEKNOFEST tarihleri ve nerede yapılacağına ilişkin tüm merak edilenler...

Giriş: 17.11.2022 - 22:39 | Güncelleme: ABONE OL

  • İlk olarak 2018 İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST Türkiye’nin millî teknolojisini geliştirip, teşvik etmeyi hedeflemektedir. Bu yıl altıncısı düzenlecek festivalde, başvurular sürüyor. Peki 2023 TEKNOFEST ne zaman, nerede yapılacak? İşte 2023 yılı TEKNOFEST hakkında merak edilen detaylar...

  • TEKNOFEST 2023 NE ZAMAN?

    TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 30 Nisan - 6 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

     

  • TEKNOFEST 2023 NEREDE?

    Türkiye’nin millî teknolojisini geliştirip, teşvik etmeyi hedefleyen TEKNOFEST, 2023 yılında İstanbul'da düzenlenecek.

    Festival kapsamında düzenlenen gösteriler, aktiviteler ve seminerlere katılım ve Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'ni ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.

     

  • TEKNOFEST KAYIT NASIL YAPILIR?

    İşlemler teknofest.org adresi üzerinden gerçekleşecek. Kayıtlar arasında "Teknofest 2023 ziyaretçi kaydı", "Teknofest 2023 okul başvurusu" ve "Teknofest 2023 ziyaretçi kontrol" gibi başlıkların bulunması bekleniyor.

    Ziyaretçi kaydının yanı sıra yarışmalar için kayıtlar başladı.

     

  • TEKNOFEST YARIŞMALARI

     

    İnsansız Hava Aracı Yarışması

     

    Roket Yarışması

     

    Model Uydu Yarışması

     

    İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

     

    Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

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