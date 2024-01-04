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        Haberler Dünya 2023'te o ülkede 'cinayet rekoru' kırıldı

        Kosta Rika'da 2023'te 'cinayet rekoru' kırıldı

        Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da, 2023'te ülke genelinde 907 kişinin öldürülmesi, ülkede bir yılda işlenmiş en yüksek cinayet sayısı olarak kayıtlara geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 13:08 Güncelleme: 04.01.2024 - 13:08
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        Orta Amerika ülkesinde 'cinayet rekoru'
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        Kosta Rika Adli Soruşturma Örgütü'nün (OIJ) raporuna göre, ordusu olmayan ülkede, çeteler arası çatışmalar nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

        Raporda, 907 kişinin öldürüldüğü 2023'ün ülke tarihinde ulaşılmış en ölümcül yıl olduğu bildirildi.

        Kosta Rika'da 2022'de 654 kişi öldürülürken, bu yıl 900'lü rakamlara ulaşılması ülkede endişelere yol açtı.

        Nüfusu 5 milyonu aşan ülkede, güvenlik önlemleri yeniden masaya yatırılırken özellikle Orta Amerika'nın en güvenli ülkesi imajı ise korunmaya çalışılıyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #Kosta Rika
        #Cinayet Rekoru
        #dünya
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