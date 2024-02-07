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        Haberler Ekonomi Para 2023'te getiri lideri oldu - Para Haberleri

        2023'te getiri lideri oldu

        Yapı Kredi Portföy'ün Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu, yüzde 143.6'lık getiriyle ''Hisse Senedi Şemsiye Fonları'' kategorisinde 2023 getiri lideri oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 14:24 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:24
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        2023'te getiri lideri oldu
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        Yapı Kredi Portföy’ün Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu, yatırımcılarına sağladığı getirilerle ‘‘Hisse Senedi Şemsiye Fonları’’ kategorisinde 2023 getiri lideri oldu. TEFAS verisine göre 2023 yılı getirisi yüzde 143,6 olan Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu, Amerikan teknoloji hisse senetleri endeksi Nasdaq’da yer alan hisse senetlerine yatırım yapıyor.

        Ana hedeflerinin yatırımcılarına orta ve uzun vadede istikrarlı getiri sağlamak olduğunu söyleyen Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker, şöyle konuştu:

        “Kurulduğumuz günden bugüne, en büyük önceliğimiz müşterilerimize en verimli yatırım alternatiflerini sunarak hem getiri hem de hizmet anlamında en yüksek faydayı sunmak. Bu doğrultuda, müşterilerimizi farklı ve güvenilir finansal enstrümanlarla buluşturarak en kaliteli hizmeti onlarla buluşturmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Spesifik bir temaya yatırım yapan Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu’nun başarısı, portföy yöneticisinin endeks içerisinde potansiyelinin daha fazla olduğu şirketleri doğru temada ve doğru zamanda seçerek ek getiri yaratması. Ayrıca fon, dolar bazlı getiriye ek olarak doların TL karşısındaki hareketlerinden de etkilenmesi sebebiyle buradaki getiriyi de yatırımcısına yansıtıyor. Son dönemde, operasyonel kolaylık sağlayan ve global piyasalarda farklı enstrümanlara yatırım yapan fonlar da yatırımcılar tarafından talep görmeye başladı. Bu tür fonların müşteri memnuniyetine olumlu katkısını ilerleyen yıllarda da göreceğimizi düşünüyoruz.’’

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