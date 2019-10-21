2023'te Balkanlardan 10 milyondan fazla turist gelecek

21 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Makedonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Aktan Ago, TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu ve CESU Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Suat Korkmaz, hafta sonu İstanbul’da bir araya gelerek ekonomi ve turizm ekseninde çeşitli açıklamalarda bulundular. CESU Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Suat Korkmaz “Balkan ülkelerinden Türkiye’ye gelen turist sayısının 2020’de 6 milyon, 2023’de ise 10 milyonu aşmasını bekliyoruz” dedi.
Makedonya İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago, Türkiye'nin Kuzey Makedonya açısından her anlamda önemli bir ülke olduğuna vurgu yaparak “Kuzey Makedonya’yı ziyaret eden turistler arasında Türkler ilk sıralarda. Ekonomik ve kültürel ilişkilerimiz her geçen yıl artarak büyüyor. Gelecekte çok daha fazlasını yaratmak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
“Türkiye’ye Balkan rüzgarı”
Resmi rakamlara göre 2019’da Türkiye'ye gelen toplam turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 arttı. Balkan ülkelerinden gelen turist sayısı ise her yıl artmaya devam ediyor.
Tüm balkan ülkeleri turist toplamı 2016’da 2.808.899, 2017’de 3.220.908, 2018’de 4.306.151 kişi olurken Türkiye’ye gelen turist sayısındaki yıllık ortalama yüzde 15-25 aralığındaki büyüme ile rakamların 2019’da 5 milyon, 2020’de 6 milyon ve 2023’de 10 milyonu aşması bekleniyor.
2016 2017 2018
Arnavutluk
83.029
103.593
125.935
Bosna Hersek
66.177
90.378
120.480
Bulgaristan
1.690.766
1.852.867
2.386.885
Estonya
35.549
48.024
61.707
Güney Kıbrıs Rum Kesimi
10.342
10.201
10.516
Hırvatistan
21.346
23.630
44.188
Karadağ
16.709
19.555
24.183
Kosova
100.022
116.049
139.500
Letonya
34.861
46.536
65.868
Litvanya
109.749
134.264
199.371
Makedonya
146.008
172.851
209.519
Malta
5.849
5.523
8.287
Romanya
357.473
423.868
641.484
Sırbistan
110.594
146.852
225.312
Slovenya
18.863
25.105
40.716
DİĞER
1.562
1.612
2.200
TOPLAM
2.808.899
3.220.908
4.306.151
CESU Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Suat Korkmaz “Balkanlarda gelişime açık, büyük bir potansiyel görüyoruz. Makedonya, Kosova, Bosna-Hersek, Bulgaristan gibi ülkelerden Türkiye’ye gelenlerin sayısını artırmak istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkıları önemli. Balkanlara yoğunlaşarak 2023 yılında ülkemizde toplamda 75 milyon turist ağırlayabiliriz. Kolay, ucuz, konforlu ulaşım, sağlıklı iletişim ve yakın ekonomik işbirlikleri konusunda çalışmalarımız var, önümüzdeki günlerde bunları da duyuracağız” dedi.
TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu ise “Barış Pınarı” operasyonu sayesinde yine gördük ki her türlü konuda en iyi alternatiflerimiz Balkanlardır, Türk dünyasıdır. Yüzlerce yıla dayanan tarihi, kültürel bağlarımızı, kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Ticareti ve turizmi geliştirmek amacıyla biz işadamları önümüzdeki yıllarda daha çok gayret göstereceğiz. Ne tür işbirlikleri yapabiliriz diye çeşitli projeler araştırıyoruz ” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!