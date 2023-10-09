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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2023'te 900 bin kişi İŞKUR ile işe girdi - İş-Yaşam Haberleri

        2023'te 900 bin kişi İŞKUR ile işe girdi

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, 2023 yılı Ocak-Eylül aylarını kapsayan İŞKUR verilerine ilişkin paylaşımda bulunurken, "Bu doğrultuda İŞKUR 2002 yılından bugüne 13,2 milyon kişinin, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde 900 bine yakın kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 10:35 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:04
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        2023'te 900 bin kişi İŞKUR ile işe girdi
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, 2023 yılı Ocak-Eylül aylarını kapsayan İŞKUR verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

        Bakan Işıkhan’ın paylaşımı şöyle:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yılda her alanda yaptığımız eser ve hizmetleri, yetişmiş insan potansiyelimizle taçlandırmak istiyoruz. İstihdamın artırılması ve işsizlikle etkin bir şekilde mücadele etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

        Bu doğrultuda İŞKUR 2002 yılından bugüne 13,2 milyon kişinin, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde 900 bine yakın kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti.

        Bu yüzyılı, emeğin, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin ve refahın yüzyılı yapacağız."

        İŞKUR aracılığıyla eylül ayında 111 bin 451 işe yerleştirme gerçekleştirildi. Ocak - eylül döneminde ise 897 bin 500 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti.

        Dokuz aylık dönemde sektörler itibarıyla en yüksek işe yerleştirme imalat sektöründe, mesleklere göre ise sırasıyla turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi ve satış danışmanı mesleklerinde gerçekleştirildi.

        İŞKUR'un eylül ayında işverenlerden aldığı açık iş sayısı 237 bin 338 oldu. Dokuz aylık dönemdeki açık iş ise 2 milyon 31 bin 30 olarak kaydedildi. En yüksek açık iş 864.750 kişi ile imalat sanayiinde oldu. Bu sektörü 253.153 kişiyle toptan ve perakende ticaret, 247.814 kişiyle idari ve destek hizmetleri faaliyetleri izledi.

        KAYITLI İŞSİZ 2.5 MİLYON KİŞİ

        Eylül ayında İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı 2.558.826 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 48.7'si erkek, yüzde 51.3'ü kadınlardan oluşuyor.

        Geçen yılın eylül ayında kayıtlı işsiz sayısı 3.282.505 kişi düzeyinde yer alıyordu.

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