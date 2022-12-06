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Haberler Sağlık 2023'te 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

2023'te istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

Giriş: 06.12.2022 - 01:08 | Güncelleme: ABONE OL
2023'te 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
2023'te 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
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AA

Cumhurbaşkanı kararı ile 2023 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

AA'nın haberine göre; 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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