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2023 takdir - teşekkür hesaplama: MEB e- okul 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir - teşekkür nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?

Takdir - teşekkür hesaplama: MEB ile takdir - teşekkür nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır?

Milyonlarca öğrenci 16 Haziran Cuma günü karnelerine kavuşuyor. Yaz tatilinin başlamasına sayılı günler kala 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sınıf öğrencileri, takdir - teşekkür hesaplaması yapmaya başladı. Sınavlarda alınan notlar öğretmenler tarafından e-Okul sistemine işlenmektedir. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde okuyan öğrenciler karne notlarını görerek takdir - teşekkür belgesi hesabı yapabiliyor. İşte 2023 e- Okul takdir - teşekkür hesaplama ekranı...

Giriş: 07.06.2023 - 21:01 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yaz tatili için geri sayım sürerken öğrencilerde karne heyecanı başladı. Okullarn kapanmasına az bir süre kala, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sınıf öğrencileri karne notuyla takdir - teşekkür hesaplaması yapmaya başladı. Peki, "MEB e- okul 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir - teşekkür nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır? İşte detaylar...

  • KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

    Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

    Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. 

     

  • Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. 

    Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. 

    Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

     

  • TAKDİR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR? 

    Takdir belgesi için bazı not ortalamasını yakalamak gerekiyor. Dönem puanlarının ortalaması 70'den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden 85 ve yukarı puan alanlar takdir belgesi alabilirler.

    TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR? 

    Dönem puanlarının ortalaması 70'den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden karne ortalaması 70,00-84,99 arasında olanlar teşekkür belgesi almayı hak kazanıyorlar.

     

  • LİSELERDE HESAPLAMA SİSTEMİ DEĞİŞTİ

    Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren Milli Eğitim Bakanlığı, takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi.

    Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

    İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

    Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

    a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

    b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

    c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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