TAKDİR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Takdir belgesi için bazı not ortalamasını yakalamak gerekiyor. Dönem puanlarının ortalaması 70'den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden 85 ve yukarı puan alanlar takdir belgesi alabilirler.

TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Dönem puanlarının ortalaması 70'den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden karne ortalaması 70,00-84,99 arasında olanlar teşekkür belgesi almayı hak kazanıyorlar.