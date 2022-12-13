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Haberler Para 2023 TAHMİNİ! Biden, 2023'ün sonuna kadar fiyatların normale dönmesini bekliyor

Biden, 2023'ün sonuna kadar fiyatların normale dönmesini bekliyor

ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonun kasımda beklenenden az arttığına işaret etti, 2023'ün sonuna kadar fiyatların normale dönmesini beklediklerini, bu süreçte fiyatların yukarı çıkmayacağını öne sürdü.

Giriş: 13.12.2022 - 20:17 | Güncelleme: ABONE OL
2023 TAHMİNİ! Biden, 2023'ün sonuna kadar fiyatların normale dönmesini bekliyor
AA

Biden, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 7,1 ile beklenenden az artmasının ardından Beyaz Saray'da bir konuşma yaptı.

Son 5 aydır arka arkaya enflasyon hızında düşüş gördüklerini belirten Biden, "Enflasyonun çift haneli rakamlarda arttığı bir dünyada, Amerika'da enflasyon azalıyor." dedi.

Tüm bunlara rağmen ülkede fiyatların hala yüksek olduğunu, bu konuda yapılacak çok işleri olduğunu vurgulayan Biden, özellikle gıda ve benzin fiyatlarında son aylarda ciddi düşüş yaşandığını vurguladı.

Bir gazetecinin enflasyonun ne zaman normale döneceğini sorması üzerine Biden, "Gelecek yılın sonuna kadar bunun olmasını bekliyoruz. Bu konuda net bir tahminde bulunamam ama fiyatların artık artmaması gerekiyor." diye konuştu.

Fotoğraf: AP

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