Süper Lig ara transfer dönemi sona ermesine kısa bir süre kaldı. 12 Ocak itibarıyla başlayan ara transfer sezonunu sona ereceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Süper Lig takımları bu süreçte transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Transfer sezonunun sona ereceği tarih futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? İşte detaylar...