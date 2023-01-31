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2023 Süper Lig Ara transfer tarihleri: Ara transfer dönemi ne zaman, hangi tarihte bitecek?

2023 Süper Lig ara transfer tarihleri: Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Süper Lig için ara transfer dönemi 12 Ocak itibarıyla başladı. Ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarını sürdürüyor. Taraftarlar, takımlarının transfer çalışmalarını yakından takip ederken, ara transfer döneminin sona ereceği tarihi araştırmaya başladı. İşte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 2023 Süper Lig ara transfer sezonunun sona ereceği tarih...

Giriş: 31.01.2023 - 23:15 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Süper Lig ara transfer dönemi sona ermesine kısa bir süre kaldı. 12 Ocak itibarıyla başlayan ara transfer sezonunu sona ereceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Süper Lig takımları bu süreçte transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Transfer sezonunun sona ereceği tarih futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

  • ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

    TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi.

  • İLK TRANSFER DÖNEMİ 8 EYLÜL'DE SONA ERDİ

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, 2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi; 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermişti.

  • SÜPER LİG KULÜP HARCAMA LİMİTLERİ NE KADAR?

    Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

  • Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri:

     

    1.Trabzonspor A.Ş: 744.527.045 - 1.042.337.863

     

    2.Fenerbahçe A.Ş: 1.134.152.391 - 1.587.813.348

     

    3.Arabam.com Konyaspor: 206.164.520 - 288.630.328

     

    4.Medipol Başakşehir FK: 286.872.606 - 401.621.648

     

    5.Corendon Alanyaspor: 185.810.956 - 260.135.339

     

    6.Beşiktaş A.Ş: 700.774.651 - 981.084.511

     

    7.Fraport TAV Antalyaspor: 198.447.905 - 277.827.066

     

    8.Vavacars Fatih Karagümrük: 133.307.309 - 186.630.232

     

    9.Adana Demirspor A.Ş: 287.558.866 - 402.582.412

     

    10.Demir Grup Sivasspor: 269.432.666 - 377.205.732

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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