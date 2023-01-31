Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri:
1.Trabzonspor A.Ş: 744.527.045 - 1.042.337.863
2.Fenerbahçe A.Ş: 1.134.152.391 - 1.587.813.348
3.Arabam.com Konyaspor: 206.164.520 - 288.630.328
4.Medipol Başakşehir FK: 286.872.606 - 401.621.648
5.Corendon Alanyaspor: 185.810.956 - 260.135.339
6.Beşiktaş A.Ş: 700.774.651 - 981.084.511
7.Fraport TAV Antalyaspor: 198.447.905 - 277.827.066
8.Vavacars Fatih Karagümrük: 133.307.309 - 186.630.232
9.Adana Demirspor A.Ş: 287.558.866 - 402.582.412
10.Demir Grup Sivasspor: 269.432.666 - 377.205.732