2023 Süper Kupa finali ne zaman? Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçı nerede oynanacak?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek Süper Kupa final maçının tarihinin değiştiğini duyurdu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa maçına ilişkin, iki kulüpten de mücadelenin Türkiye'de oynanmasına yönelik bir açıklama geldi. Peki, "2023 Süper Kupa finali ne zaman? Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa finali nerede oynanacak?" İşte Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa finaline ilişkin tüm detaylar...
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Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa finali için nefesler tutuldu. Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde maçın tarihini değiştiğinin duyurması, "Süper Kupa finali ne zaman? Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa finali nerede oynanacak?" Sorularını gündeme getirdi. Süper Kupa maçının oynanacağı yere ilişkin iki kulüpten de kritik bir açıklama geldi. İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının tarihi ve konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır." denildi.
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SÜPER KUPA NEREDE OYNANACAK?
2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak.
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FENERBAHÇE DİVAN KURULU'NDAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'de dün düzenlenen Divan Kurulu toplantısında, finalin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı ya da Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanması yönünde tavsiye kararı alındı.
Önergede, "Cumhuriyet'in 100. yılında Süper Kupa Finali'nin, Atatürk ilke ve devrimlerine karşı bir ülkede oynanması, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu Fenerbahçe'nin tarihine, şan ve şerefine bağdaşmayacağından, finalin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ya da Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanmasının kabulünün Yüksek Divan Kurulunun oylarına sunulmasını teklif ederiz" ifadeleri yer aldı ve yapılan oylama sonucunda önerge oybirliğiyle kabul edildi.
TFF, Süper Kupa müsabakasının 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacağını duyurmuştu.
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GALATASARAY BAŞKANI ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Süper Kupa'nın, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'de oynanması yönünde divan kararı aldık" şeklinde bir açıklama yaptı.
"Divan Kurulu'nda birçok gündem maddesi vardı" diyen Özbek, "Bunlardan bir tanesi de Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanmasıydı. Bu görüşüldü. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu'nun görüşü kupanın Türkiye'de oynanması" dedi.
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Dursun Özbek, şunları söyledi:
"Dünkü divan kurulunun bilgilerini sonradan aldım. Hayretler içerisindeyim. 25-30 milyon taraftar bizim ağzımıza bakıyor. Ne gerek var böyle provakatif konuşmaya. Toplumu germeyelim diye maksimum çabayı sarf ediyoruz. Türkiye'nin bu gerilime ihtiyacının olmadığını düşünüyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe dediğiniz zaman Türkiye'nin yüzde 70'ini 80'ini kapsayan bir taraftar grubumuz var. Genç insanlar var. Genç insanlar bu provakasyona gelebilir. Her şey olabilir. O zaman bunun mesuliyeti kimde olacak? Futbolla ilgili istediğimiz şey, güzel ve adaletli bir futbol iklim hayatı yaratmak." ifadelerini kullandı.
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