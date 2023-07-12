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        2023 SGK ile 4A, 4B, 4C zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri: Emekli maaşı ne zaman yatar?

        Temmuz emekli maaşı zam oranlarının belli olmasının ardından, zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri SSK ve Bağ-Kur'luların gündemini meşgul etmeye başladı. Haziran ayı enflasyon rakamı ile 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı dahil edildiğinde emekli maaşı zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Emekli maaşları bilindiği gibi tahsis numarasına göre hesaplara yatırılmaktadır. İşte 2023 Temmuz ek zammıyla 4A, 4B, 4C yeni emekli maaşı ödeme tarihleri...

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 10:52
        • 1

          Emekli zammı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yaşanan gelişmenin ardından zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarih SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere emekli maaşına, 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı dahil edildiğinde yüzde 25 zam yapıldı. Peki, "Zamlı emekli maaşı ne zaman yatar?" İşte 2023 Temmuz ek zammıyla emekli maaşlarının yatacağı tarih...

        • 2

          ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

          Emekliye yeni zam oranları için hazırlanan önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Emekli zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesiyle emekli maaşlarının önümüzdeki aydan itibaren zamlı olarak hesaplara yatması bekleniyor.

        • 3

          SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

          Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşı ödemesi yapılacak.

        • 4

          ZAM ORANLARI YÜZDE 25'E TAMAMLANACAK

          Emekli sandığı, BAĞ-KUR ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce SSK ve BAĞ-KUR'lularda yüzde 19.77, Emekli Sandığı'nda yüzde 17.55 olarak açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak.

        • 5

          MAAŞ ZAMMI KÖK AYLIKLARA YAPILACAK

          Önergeyle daha önce yüzde 17,55 oranında artırılmış olan emekli memur aylıklarına yüzde 6.34 oranında ilave zam yapılacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak.

          Yapılan bu düzenlemeyle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak.

           

        • 6

          Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Örneğin kök aylığı 6 bin lira olan ancak 7 bin 500 TL emekli aylığı ödenmekte olan bir kişinin maaş zammı 6 bin liralık kök aylığa yapılacak. Zamlı tutar da 7.500 TL olacağı için, bu kişi 7 bin 500 TL emekli aylığı almaya devam edecek.

        • 7

          Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.

          Kök aylığı 7 bin lira olan bir kişinin emekli aylığı ise yüzde 25 zamla 8 bin 750 lira olacak. Ancak, bu kişi daha önce 7.500 TL aldığı için eline geçen para 1.750 TL değil, 1.250 TL artacak.

        • 8
          En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?       (TL) 2023 Ocak Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenen Aylık) Temmuz 2023 zammı Temmuz - Aralık Ödenecek aylık SSK (2008 Öncesi) 6.093 7.500 7.616 7.616 SSK (2008 Sonrası) 2.199 7.500 2.749 7.500 SSK Tarım (2008 Sonrası) 1.650 7.500 2.063 7.500 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.343 7.500 2.929 7.500 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 1.852 7.500 2.315 7.500 Ek ödeme dahil

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