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2023 Seçim Sonuçları ve Türkiye Geneli Seçim Sonucu: 14 Mayıs Partilerin Oy Oranları, Milletvekili Sayısı ve Seçim Sonuçları Haberturk.com'da

14 Mayıs 2023 Seçim Sonuçları canlı, anlık ve son dakika bilgileri ile Haberturk.com'da olacak

Türkiye, bugün sandık başında! 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem TBMM'yi belirlemek için oylar kullanılıyor. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'da bitecek ve ardından oy sayım sürecine geçilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile beraber Türkiye geneli milletvekili seçim sonuçları da yakından takip edilecek. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, Memleket Partisi ve Zafer Partisi başta olmak üzere partilerin il il, ilçe ilçe oy oranları ve tahmini milletvekili sayısı seçmenler tarafından anlık olarak öğrenilecek. Her seçimde olduğu gibi, 14 Mayıs 2023 Türkiye geneli seçim sonuçları da anbean, kesintisiz, canlı ve son dakika bilgileri ile Haberturk.com'da olacak. Habertürk'ün 2023 Seçim Sonuçları sayfası ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.

Giriş: 14.05.2023 - 14:19 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Türkiye, sandık başında! 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için oylar kullanılırken aynı zamanda 28. Dönem TBMM'yi belirlemek için de oy kullanılıyor. Saat 08.00 itibarı ile başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek. Bunun hemen ardından sandık sandık seçim sonucu belirlemek için oy sayımına geçilecek. Oy sayımı ile beraber 2023 genel seçim sonuçları da anbean, canlı, kesintisiz ve son dakika olarak takip edilecek. Hatırlanacağı gibi, YSK'nın yayın yasağı kararı kalkmadan seçim sonucu ile ilgili veri paylaşılamayacak. YSK'nın yayın yasağının kalkmasının ardından, her seçimde olduğu gibi, bu seçimde de Türkiye geneli seçim sonuçları Haberturk.com'dan öğrenilecek.

    14 MAYIS 2023 GENEL SEÇİM SONUCU HABERTURK.COM'DA YAYINLANACAK

    Haberturk.com'un 2023 Genel Seçim Sonuçları sayfası yine sonuçları hızlı, anlaşılır, kesintisiz, son dakika ve canlı olarak aktaracak. "Seçimi hangi parti kazandı? Hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı?" sorularının cevabı ile beraber genel seçim sonuçları, detaylı grafikler ile Haberturk.com ve Haberturk.com'un mobil uygulamasında yerini alacak. Siyasi partilerin oy oranları, il il ve ilçe ilçe 14 Mayıs 2023 milletvekili seçimi sonucu karşılaştırmalı olarak bilgisayarınızda ve mobil cihazlarınızda olacak. İşte, Habertürk'ün 2023 Milletvekili Seçim Sonuçları sayfası

    2023 Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

  • Seçim Sonuçları Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklanacak?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de bitecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak.

    Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. 

    2023 Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    İstanbul Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

  • 2023 Seçim Sonuçları Haberturk.com'dan Takip Edilecek

    YSK'nın yayın yasağı kararının ardından resmi olmayan ilk sonuçları Haberturk.com'da anlık ve kesintisiz olarak yayınlanacak. İl il, ilçe ilçe partilerin oy oranları ve tahmini milletvekili sayıları hakkında Haberturk.com'un 2023 Seçim Sonuçları sayfasından anlık gelişmeleri öğrenebileceksiniz.

    2023 Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

  • Partilerin İllere Göre Seçim Sonuçları Haberturk.com Seçim Sonuçları Sayfalarında

    YSK'nın yayın yasağı kararının bitmesi ile beraber, siyasi partilerin illere göre 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları da Haberturk.com'un Milletvekili Genel Seçim Sonuçları sayfalarında olacak. Merak ettiğiniz ilin ve ilçenin genel seçim sonucunu öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

    14 Mayıs 2023 İllere Göre Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    Ankara Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

  • Bölgelere Göre Seçim Sonuçları Haberturk.com Seçim Sonuçları Sayfalarında

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber, siyasi partilerin bölgelere göre 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları da Haberturk.com'un Milletvekili Genel Seçim Sonuçları sayfalarında olacak. Merak ettiğiniz bölgenin genel seçim sonucunu öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

    14 Mayıs 2023 Bölgelere Göre Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    İzmir Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

  • Yurt Dışı Seçim Sonuçları Haberturk.com Seçim Sonuçları Sayfalarında

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber, 14 Mayıs 2023 yurt dışı seçim sonuçları da Haberturk.com'un Milletvekili Genel Seçim Sonuçları sayfalarında olacak. 

    14 Mayıs 2023 Yurt Dışı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

  • Oylar Hangi Hallerde Geçersiz Sayılır?

    "Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.

    Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

    Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

  • Üzerinde T.C. Kimlik Numarası Olan Kimlik Belgenizi Unutmayın

    Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

    Cep Telefonuyla Kabine Girmeyin 

    Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

  • Oy Pusulasına Mühür Dışında İşaret Koymayın

    Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

    Pusulaları Tek Zarfa Koyun

    Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

    Oy Kullandıktan Sonra İmza Atmayı Unutmayın

    Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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