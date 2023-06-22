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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ödeme tarihleri 2023 sandık görevlisi ücreti ne kadar? Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman hesaba yatacak, nereden alınacak?

2023 sandık görevlisi ücreti ne kadar? Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatar?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri 14 ve 28 Mayıs tarihleri arasında milyonlarca seçmenin katılımı ile tamamlandı. Seçim günü sandık kurullarında görev alanlar, "2023 sandık görevlisi ücreti ne kadar? Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak, nereden alınacak?" gibi soruların yanıtını arıyor. Sandık görevlisi ücretleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenmektedir. İşte 2023 sandık görevlisi ücretlerinin yatacağı tarih...

Giriş: 22.06.2023 - 20:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Seçim sandık görevlisi ücretlerinin yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 1. ve 2. tur seçimlerinde sandık görevlileri, sandık başında oy sayımı ve sandık güvenliği gibi birçok kritik görev üstlendi. Sandık görevlisi ücretlerinin yatacağı tarihe ilişkin gözler Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "2023 sandık görevlisi ücreti ne kadar? Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak, nereden alınacak?" İşte 2023 sandık görevlisi ücreti...

  • 2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Sandık görevlilerine ve sandık başkanına ne kadar ücret verileceği henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

    Ancak seçim görevli ücretleri memur maaş katsayısı oranına göre belirlenmektedir. Genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor. İlk tur ve ikinci turda görev yapanlara sadece tek bir ücret değil iki farklı ödeme gerçekleştirilecek.

  • 2019 yılında yerel seçimlerde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

    Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

    Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

  • MÜŞAHİT NEDİR?

    Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye “gözlemci” veya “müşahit” denmektedir.

  • MÜŞAHİTLER PARA ALACAK MI?

    Müşahit veya diğer bir adıyla seçim gözlemcisi sandık kurullarının oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder ve gerekli durumlarda itirazlarda bulunur. Müşahitlik, gönüllülük esasına dayalı olarak yapılmaktadır.

    Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu’na sundukları liste üzerinden kura şeklinde belirlenmektedir. Seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir.

    Gönüllülük esasına dayalı olarak yapılan Müşahitlik görevini yapanlara seçim görevli ücreti ödenmez.

  • SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK? 

    14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi ve 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim 2. turu sonrasında, sandıklarda görev alan görevliler, sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarihi sorgulamayı sürdürüyor.

    Sandık görevlisi ücretinin, haziran ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

  • ÖDEMELER AÇILACAK HESAPLARA YAPILACAK

    Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, önceki seçimde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.

  • Sandık görevlisi ücretleri kimlik ibrazı yoluyla bankalar aracılığıyla yapılması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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