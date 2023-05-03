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2023 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak? Bilet fiyatları ne kadar?

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak? Bilet fiyatları ne kadar?

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvalarından biri olan Şampiyonlar Ligi’nin final heyecanı başladı. Bitime çok az bir zaman kala futbolseverlerin merak ettiği final nerede ve ne zaman oynanacak sorularının cevapları belli oldu. İşte İstanbul’da oynanacak finale dair tüm bilinmesi gerekenler.

Giriş: 03.05.2023 - 11:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Devler Ligi finali için geri sayım başladı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı Şampiyonlar Ligi’nde yarı final maçları önümüzdeki hafta başlıyor. Finalden önceki son eşik olan yarı finalde köklü dört kulübün mücadelesini izleyeceğiz. Peki yarı finalde hangi takımlar var ve maçlar ne zaman oynanacak?

  • UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

    2 takımın finale ismini yazdıracağı Şampiyonlar Ligi’nde  son 4 takımın mücadelesini izleyeceğiz. İşte eşleşmeler…

    Real Madrid-Manchester City (10-16 Mayıs 2023)

    Milan-İnter (9-17 Mayıs 2023)

  • ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İSTANBUL’DA

    Şampiyonlar Ligi final karşılaşması 10 Haziran 2023 Pazar günü saat 22:00’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda  oynanacak. 10 Haziran’da oynanacak dev mücadele öncesi şampiyonluk kupası İstanbul’a geldi.

  • BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

    Biletler, UEFA’nın resmî bilet uygulaması “UEFA Mobile Tickets” aracılığıyla taraftarlara maçtan birkaç gün önce ulaştırılacak. Bilet sahiplerinin hem Android hem de İOS platformlarında mevcut olan bu uygulamayı mobil cihazlarına indirerek, biletlerini saklaması ve yönetmesi mümkün olacak.

    2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları 1. Kategori 690 Euro, 2. Kategori 490 Euro, 3. Kategori 180 Euro, 4. Kategori 70 Euro olarak belirlendi. Engelli biletleri ise 70 Euro’dan satışa sunulacak ve ücretsiz bir refakatçi bileti de içerecek.

    Futbolseverler, kendilerine ayrılan kategoride en fazla 2 (iki) adet bilet satın alabilecek.

  • ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Dijital medya platformu olan Exxen’den canlı olarak ekranlara gelecek. TV8,5’dan yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli değil.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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