Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 2023 Rebiülevvel ayı ne zaman? Rebiülevvel ayında nasıl ibadet edilir, neler yapılır?

        2023 Rebiülevvel ayı ne zaman? Rebiülevvel ayında nasıl ibadet edilir?

        Eylül ayının gelişiyle birlikte Rebiülevvel ayı tarihi ve ibadetleri gündemdeki yerini aldı. Hicri takvime göre yılın 3. ayı olan Rebiülevvel "evvelki bahar" anlamına gelmektedir. Rebiülevvel ayı İslam peygamberi Hz. Muhammed bu ayda dünyaya geldiği için ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Peki, "2023 Rebiülevvel ayı ne zaman? Rebiülevvel ayında nasıl ibadet edilir, neler yapılır?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 21:41 Güncelleme: 16.09.2023 - 21:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Rebiülevvel ayı tarihi ve ibadetleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayının on ikinci gecesi Mevlid Kandili olarak idrak edilmektedir. Peki, "2023 Rebiülevvel ayı ne zaman? Rebiülevvel ayında nasıl ibadet edilir, neler yapılır?" İşte Rebiülevvel ayı ibadetleri...

        • 2

          REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?

          Rebiülevvel ayı 16 Eylül Cumartesi günü başlayıp, 15 Ekim Pazar günü sona erecek.

          Ayrıca Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak ediliyor. Buna göre bu sene Mevlid Kandili de 26 Eylül tarihine denk geliyor.

        • 3

          REBİÜLEVVEL AYI HANGİ İBADETLER YAPILIR?

          Rebiülevvel ayının ilk gecesinde yapılması gerekenler

          İki rekat sünnet: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.

        • 4

          Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi yapılması gerekenler

          İki rekat namaz kılınır: Bu namazın hususiyteti şöyledir. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.

        • 5

          Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.

          Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunur.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        Goller art arda geliyor!
        Goller art arda geliyor!
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa