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2023 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

2023 Ramazan Bayramı ne zaman?

2022 senesinin bütün dini günleri tamamlanınca gözler 2023 yılına çevrildi. Diyanet İşler Bakanlığı, yeni yılın dini günlerini içeren takvimi yayınladı. İşte, 2023 Ramazan Bayramının günleri...

Giriş: 05.11.2022 - 11:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • İslamiyet'te, Ramazan başlangıcı Ramazan Hilali'nin görülmesi ile kabul edilir ancak bu şekilde belirlenen tarihler, İslam ülkeleri arasında tarih farklılıkları oluşmasına sebep olur. Peki, Türkiye 2023 yılında Ramazan Bayramını ne zaman kutlayacak? 2023 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte, detaylar...

  • 2023 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 2023 yılının Ramazan ayı tarihleri belli oldu.

    Buna göre; Ramazan ayı, 23 Mart Perşembe başlayacak ve 20 Nisan Perşembe sona erecek. 

    Yani 22 Mart'ı, 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve 23 Mart'ta ilk oruç tutulacak.

  • 2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri tarafından yayınlanan takvime göre;

    21 Nisan Ramazan Bayramının ilk günü, 22 Nisan ikinci günü, 23 Nisan üçüncü günü olarak kutlanacak. 

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