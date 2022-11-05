İslamiyet'te, Ramazan başlangıcı Ramazan Hilali'nin görülmesi ile kabul edilir ancak bu şekilde belirlenen tarihler, İslam ülkeleri arasında tarih farklılıkları oluşmasına sebep olur. Peki, Türkiye 2023 yılında Ramazan Bayramını ne zaman kutlayacak? 2023 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte, detaylar...