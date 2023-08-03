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        Haberler Gündem 2023 PTT personel alımı ne zaman, nasıl başvuru yapılır ve bu yıl alım yapılacak mı? PTT personel alımı ilanı yayınlandı mı?

        2023 PTT personel alımı ne zaman, nasıl başvuru yapılır?

        Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) personel alımına ilişkin gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Kurumda çalışmak isteyen adaylar, PTT personel alım tarihi ve başvuru şartlarını araştırmayı sürdürüyor. PTT personel alımına ilişkin tüm detayları kendi sitesi üzerinden duyurmaktadır. Önceki yıllarda; avukat, mühendis, gişe ve Büro personeli, postacı, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi kadrolarına istihdam yapılmıştı. İşte 2023 PTT personel alımı şartları ve başvuru tarihlerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 17:27
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        • 1

          PTT personel alımı şartları ve başvuru tarihlerine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı kurumunda çalışmak isteyen adaylar, bu yıl içinde alım yapılıp yapılmayacağını sorgulamaya başladı. Peki, "PTT personel alımı ne zaman, nasıl başvuru yapılır? PTT personel alımı başvuru şartları neler?" İşte PTT personel alımı hakkında tüm detaylar...

        • 2

          PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

          PTT personel alımına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımına ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

        • 3

          PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

          PTT'de işe alınacaklarda aranılacak güncel şartlar henüz belli olmasa da genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

          a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

          istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

          b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

          c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

        • 4

          ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

        • 5

          f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

          g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

          ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

          h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

        • 6

          PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;

        • 7

          PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.

          Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.

          Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

        • 8

          PTT BAŞVURU FORMU 2022

          PTT personel alımlarına katılmak isteyenler PTT'nin kendi web sitesi üzerinden iş başvuru formunu doldurabilirler. Formu dolduran kişiler mülakatın ardından sözlü ve yazılı sınava tabi tutulabilir ve sınavların sonuçları göz önünde bulundurularak iş başvuruları onaylanabilir.

        • 9

          PTT YAZILI SINAVDA NELER SORULUYOR?

          PTT yazılı sınavda vatandaşlar hangi konular ve ne tür sorularla karşılaşacağını merak ediyor. İşte PTT Genel Müdürlüğünün sınav kılavuzunda yayınladığı konu başlıklarına ilişkin detaylar şöyle;

          * Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

          * Sözel Akıl Yürütme

          * Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme

          * Temel Yurttaşlık Bilgisi

          * Türkiye Coğrafyası

          * Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular

          * Ölçme becerisi

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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