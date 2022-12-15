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2023 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? Yeni ÖSYM sınav takvimi ne zaman yayınlanacak? 2023 YKS, KPSS, DGS sınav tarihleri

2023 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? Yeni ÖSYM sınav takvimi...

2023 ÖSYM takvimi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Söz konusu takvimde YKS'nin seçim tarihine denk gelmesi nedeniyle ÖSYM, sınav takvimini geri çekti. Sınavlara katılım gösterecek binlerce aday ise; 2023 yeni ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar...

Giriş: 15.12.2022 - 19:21 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2023 ÖSYM YKS tarihleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Sınava hazırlıklarına devam eden adaylar için ÖSYM'nin açıkladığı sınav tarihleri, 2023 seçimleri nedeniyle değiştirildi. Peki, yeni ÖSYM 2023 sınav takvimi açıklandı mı?

  • ÖSYM SINAV TAKVİMİNİ GERİ GEÇMİŞTİ

    ÖSYM sınav ve seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. 2023 sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. ÖSYM, 2023 sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden kaldırdı.

    Üniversite sınavı tarihinin değişip değişmeyeceği yapılacak çalışmanın ardından netleşecek.

  • 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

    2023 yılı ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz aylarda belli olmuş fakat YKS sınavlarının seçim tarihiyle denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti.

    ÖSYM, sınav takvimiyle ilgili çalışmasını henüz bitirmediği için önümüzdeki yılın sınav takvimi henüz belli olmadı. Fakat açıklanacak olan takvimde sadece YKS sınavlarının takviminin değişmesi bekleniyor.

  • 2023 YKS NE ZAMAN?

    2023-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT), 2. Oturum (AYT) ve 3. Oturum (YDT) tarihleri 24 Kasım 2022 tarihinde açıklanmıştı. Takvimde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17-18 Haziran'da yapılacağı belirtilmişti.

    Edinilen bilgiye göre; ÖSYM sınav ve seçim tarihinin denk gelmemesi için yeni bir değerlendirme yapma kararı aldı. Sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. Yeni sınav takvimiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

  • 2023 KPSS NE ZAMAN?

    Önümüzdeki yıl KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları yapılmayacak. Sadece KPSS lisans sınavları her yıl organize edilmektedir. ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa;

    2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,

    KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de,

    2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.

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