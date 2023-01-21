2023 'Oscar'larının en güçlü adayları

Margot Robbie – ‘Babil’

(Babylon)



3 Oscarlı ‘Whiplash’ (2014) ve 6 Oscarlı ‘La La Land’ (2016) ile tanınan Damien Chazelle’in yönettiği ‘Babil’ (Babylon), daha vizyona girmeden önce Oscar’ın güçlü adaylarından biriydi. Ama eleştirmenlerden yüksek notlar almaması nedeniyle en iyi film kategorisinde şans verenlerin sayısı önemli oranda azaldı. Buna karşılık, Margot Robbie’nin en iyi kadın oyuncu dalında ilk 5 aday arasına gireceğine inananların sayısı arttı. Hollywood’da sesli çekimin başladığı dönemde geçen bir dram olan filmde, başrollerde Brad Pitt ve Margot Robbie oynuyor. En iyi kadın oyuncu kategorisinde Cate Blanchett, Michelle Yeoh ve Michelle Williams’ın adaylığına herkes kesin gözüyle bakıyor. Viola Davis de dördüncü isim olarak ağır basıyor. Ama beşinci adayın kim olacağı konusunda tahminciler Danielle Deadwyler ile Margot Robbie arasında dağılmış durumda.

20 Ocak 2023’te gösterime girdi.



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Diğer adaylar

Yukardaki 6 oyuncu dışında adı geçen isimler arasında ‘Blonde’ ile Ana de Armas, ‘Empire of the Light’ ile Olivia Colman, ‘To Leslie’ ile Andrea Riseborough ve ‘Corsage’ ile Vickie Krieps var.