Dinamik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Erdem, Fed tutanaklarındaki kararlılık vurgusunu volatilite artışlarına neden olduğu belirtti ve şunları söyledi: “Yükselen enflasyona geç müdahale eden merkez bankaları tarafından gelen sıkılaşma mesajlarının yoğun olmasını normal karşılıyoruz. Unutulmaması gereken merkez bankalarının bu mesajlarının, piyasalar üzerinde belirli bir süre sonra etkili olduğu. Bu süre göz ardı edilerek faiz artırımları gerçekleşirse şirketlerin finansallarında bozulmalara yol açabilir ve resesyon görülebilir. Hatta bu resesyon, stagflasyona çevirebilir.”

Parıterıum Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol, Fed’in sıkı para politikasının 2023’ün sonuna kadar dolar endeksini güçlendirmeye devam edeceğini vurguladı. Demirkol, “Çin ekonomisinin tekrar açılmaya başlaması, emtia fiyatlarındaki yükselişi bereberinde getirecek. Türkiye açısından bakacak olursak, politika faizlerinin düşük olması dolar/TL’nin seçime kadar stabil kalması çok büyük bir riski getirmiyor. Borsa tarafında olumlu senaryo devam ediyor. Dolar endeksinin güçlenmesi, döviz maliyetlerinin artması ucuz likidite döneminin sonunu getiriyor. Türkiye’nin doğrudan yabancı yatırım ve sermaye girişi çekme potansiyeli Fed’in faiz artışları devam ettiği sürece kısa vadede risk teşkil edebilir” dedi.