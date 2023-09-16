İslam alemi için kutsal günlerden biri olan Mevlid Kandili için hazırlıklar başladı. Bu özel günü ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar, Mevlid Kandili'nin ne zaman ve hangi gün olduğunu merak ediyor. Diyanet İşleri'nin kandil tarihini açıklamasıyla Mevlid Kandili'nin günü de belli oldu. İşte, detaylar...