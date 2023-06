MasterChef All Star için heyecanlı bekleyiş başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star, jüri üyeleri ve yarışmacıları ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, "2023 MasterChef All Star ne zaman, hangi tarihte başlıyor? MasterChef yarışmacıları kimler?" İşte MasterChef All Star programının başlayacağı tarih...