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2023 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

2023 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi 4 Haziran Pazar günü hayal ettiği liseye girebilmek adına sınavda ter dökecek. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturum şeklinde uygulanacak olan LGS Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilecek. LGS sınavının tamamlanmasının ardından lise adayları LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başlayacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS tercih süreci başlayacak. İşte 2023 LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Giriş: 03.06.2023 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL
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  • LGS sınavında geri sayım sürüyor. 4 Haziran Pazar günü yapılacak olan sınavın ardından gözler LGS sonuçlarına çevrilecek. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından lise adayları için tercih dönemi başlayacak. Peki, "2023 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, LGS tercihleri ne zaman başlayacak?" İşte LGS sonuç tarihi ile tercih dönemi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

  • LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MEB tarafından LGS sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

  • LGS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU OLACAK?

    Yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.

    Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

    İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

  • LGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLEBİLİR?

    Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

    E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

  • LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    LGS tercih tarihiyle ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz sene LGS tercih süreci 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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