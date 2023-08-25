KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor? KYK yurt ücretleri ne kadar?
YKS tercih yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler KYK yurt başvuru tarihlerine çevrildi. YKS tercih sonuçlarına göre, bulunduğu ilden farklı bir şehirde üniversite kazanan öğrenciler, KYK yurt başvuru tarihi ve yurt ücretlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "2023 KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? KYK yurt ücretleri ne kadar, zam geldi mi?" İşte GSB ile 2023-2024 KYK yurt başvuru tarihleri...
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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurt ücretleri ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Geçtiğimiz yıl hatırlanacağı üzere KYK yurt başvuruları, 24 Ağustos tarihinde alınmaya başlanmıştı. Peki, "2023 KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? KYK yurt ücretleri ne kadar, zam geldi mi?" İşte KYK yurt başvuru tarihleri ile yurt ücretleri...
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KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler için KYK yurt başvuruları 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.
KYK yurtlarına başvuruların başlamasının ardından, sonuçların ilanı ile yurtların açılış tarihi de netleşecek.
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KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
2023-2024 eğitim öğretim dönemi öncesinde KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. KYK yurt ücretleri geçtiğimiz yıl 250 ile 450 lira arasında değişiyordu.
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KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.
b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, öğrenci ve ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.
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c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.
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ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.
d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.
e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.
f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.
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g) Kamu personeli olmaması.
ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.
h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.