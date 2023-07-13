2023 KPSS sınav yerleri açıklandı! ÖSYM KPSS sınava giriş belgesi sorgulama ekranı
23 Temmuz tarihinde yapılacak KPSS 2023 sınavı için bekleyiş sona erdi. ÖSYM, 2023-KPSS A grubu ve öğretmenlik genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları sınava giriş belgelerini adayların erişimine açtı. Adaylar sınava girecekleri yerleri ve sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin adresinden görüntüleyebilecek.
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KPSS 2023 sınava giriş belgeleri ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. 23 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumuna girecek adaylar, sınav yerlerini öğrenebilir. Aynı zamanda sınava giriş belgelerini online sistem üzerinden alabilirler.
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KPSS SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?
KPSS sınavlarına katılacak adaylar https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınava giriş belgelerini alabilir ve sınava girecekleri okulları görebilir.
ÖSYM TARAFINDAN KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ DUYURULDU
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
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KPSS SINAVI İÇİN BİNALARA GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN?
23 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş yapamayacak.
Yine 23 Temmuz 2023 Tarihinde uygulanacak olan 2023-A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra binalara alınmayacak.
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2023 KPSS SINAVI NE ZAMAN?
2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde,
2023-KPSS Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde,
2023-ÖABT’nin 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.