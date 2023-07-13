2023 KPSS sınav yerleri açıklandı! ÖSYM KPSS sınava giriş belgesi sorgulama ekranı

KPSS 2023 sınava giriş belgeleri ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. 23 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumuna girecek adaylar, sınav yerlerini öğrenebilir. Aynı zamanda sınava giriş belgelerini online sistem üzerinden alabilirler.