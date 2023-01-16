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2023 KPSS sınav ve başvuru tarihleri: KPSS ne zaman, sınav tarihleri açıklandı mı?

2023 KPSS sınav ve başvuru tarihleri: KPSS ne zaman?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2022-2023 sınav takvimini paylaşmasının ardından KPSS başvuru ve sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim oturumlarına katılım sağlayacak memur adayları, başvuruların başlayacağı tarihi mercek altına aldı. İşte 2023 KPSS başvuru ve sınav tarihleri...

Giriş: 16.01.2023 - 22:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru ve sınav tarihleri, memur adayları tarafından araştırılmaya başlandı. ÖSYM sınav takvimini yayınlamasının ardından, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Öğretmenlik Alan Bilgisi ÖABT sınav tarihleri netlik kazandı. Peki, "KPSS ne zaman, sınav tarihleri açıklandı mı?" İşte 2023 KPSS tarihleri...

  • ÖSYM SINAV TAKVİMİNİ GERİ ÇEKTİ

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) önceki gün yayınladığı sınav takviminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) seçim gününe denk geldiği iddiasıyla geri çekti.

    MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekim ayında yaptığı konuşmada; seçimlerin 18 Haziran 2023'te yapılacağını söylemişti. ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlik Testi’nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 18 Haziran’da uygulanacağı açıklandı. İki tarihin çakışması özellikle sosyal medyada erken seçim iddialarını alevlendirdi.

  • MKYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili olarak “Seçim takviminin değişmesi ile ilgili bir değerlendirmemiz yok. Prensip olarak seçim takvimi ile sınav takvimi üst üste gelmez. Bununla ilgili açıklama yapılacaktır" dedi. Çelik’in konuşmasının ardından ÖSYM, sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden geri çekti.

    2023 KPSS tarihlerinde herhangi bir değişim söz konusu olursa haberimizde paylaşacağız.

  • 2023 KPSS NE ZAMAN?

    Geçtiğimiz aylarda yayınlanan KPSS 2023 sınav takvimi şu şekildeydi;

    Önümüzdeki yıl KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları yapılmayacak. Sadece KPSS lisans sınavları her yıl organize edilmektedir. ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa;

    2023- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı: 23 Temmuz 2023.

  • KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları: 29-30 Temmuz 2023.

    2023- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı: 6 Ağustos 2023.

  • 2023 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    KPSS lisans sınavı için başvurular 16-29 Mayıs 2023 tarihlerinde alınacak.

    KPSS lisans sınavı için geç başvuru işlemleri 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

  • 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

    2023 yılı ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz aylarda belli olmuş fakat YKS sınavlarının seçim tarihiyle denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti.

     

  • ÖSYM, sınav takvimiyle ilgili çalışmasını henüz bitirmediği için önümüzdeki yılın sınav takvimi henüz belli olmadı. Fakat açıklanacak olan takvimde sadece YKS sınavları için tarihin değişmesi bekleniyor.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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