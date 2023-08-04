2023 KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? KPSS ÖABT kaç dakika sürecek?
KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi) sınavı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. ve 2. gün oturumları 29-30 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. KPSS ÖABT sınavına katılım sağlayacak adayların sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime sunuldu. İşte 2023 KPSS ÖABT sınav tarihi...
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 sınav takvimini yayımlanmasının ardından KPSS ÖABT tarihi de netlik kazanmış oldu. 29-30 Temmuz tarihleri arasında uygulanan Alan Bilgisi 1. ve 2. gün oturumlarının ardından gözler KPSS ÖABT oturumuna çevrildi. Peki, "2023 KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? KPSS ÖABT kaç dakika ve kaç soru sorulacak?" İşte 2023 KPSS ÖABT sınavı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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KPSS ÖABT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR BİTİYOR?
2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ÖABT, ÖSYM takvimiyle netleşti. Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da uygulandı.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek.
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ÖABT alanlarının sınav süresi ise 120 dakikadır. Adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde kısa bir süre için bile olsa sınav salonunu terk etmesi yasaktır.
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KPSS Alan bilgisi sınav giriş belgesi yayımlandı. Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.
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Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değildir. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek, sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecektir.
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KPSS ÖABT SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!
6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
DİKKAT!
6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
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KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.