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        2023 komik evcil hayvan fotoğraf yarışmasının finalistlerinin iç ısıtan görüntüleri!

        İngiltere'de her yıl düzenlenen "Komik evcil hayvan fotoğraf yarışması"nın (Comedy Pet Photography Awards) finalistleri belli oldu. Sevimli dostlarımızın kazanan fotoğrafları 11 Ağustos'ta açıklanacak.

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        Giriş: 15.07.2023 - 23:02
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          Kaynak:comedypetphoto

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