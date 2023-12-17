2023 Kamerun Altın top ödülünün sahibi Kamerunlu Manga oldu

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2023 Kamerun Altın Top Ödülleri'nde Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü forması giyen Manga, Kamerunlu oyuncular arasında bu sezon en başarılı istatistikleri elde ederek kadın futbolunda altın top ödülünün sahibi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ödül töreninde Marie Divene Ngah Manga, Altın Top "Ballon d'Or" ödülünü, bir dönem Türkiye'de Antalyaspor ve Konyaspor forması da giyen, Kamerun'un dünyaca ünlü eski golcüsü ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'nun elinden aldı.

Açıklamada, Manga'nın Altıp Top dışında bir ödül daha kazandığı belirtildi.