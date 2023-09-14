2023 İOKBS sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Eylül Pazar günü tek şeklinde uygulandı. Sınava katılım gösteren 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. İOKBS sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden adayların erişimine sunulacak. İşte 2023 bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih...
- 1
İOKBS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz 4 Eylül tarihinde uygulanan bursluluk sınavının sonuçları 23 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Bursluluk sınavına katılım sağlayan öğrenciler İOKBS sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmayı sürdürüyor. Peki, "2023 İOKBS sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" İşte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuç sorgulama ekranı...
- 2
İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 Bursluluk Sınavı sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 2022 yılında 4 Eylül'de düzenlenen sınavın sonuçları 23 Eylül tarihinde açıklanmıştı.
Yapılan açıklamada sınav sonuçlarının 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edileceği duyuruldu.
- 3
2023 İOKBS BURSLULUK SINAVI SORULARI CEVAPLARI AÇIKLANDI!
İOKBS sorularına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
İOKBS SINAV SORU VE CEVAPLARI
-
- 4
İOKBS BURSLULUK SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Önceki dönemlere bakıldığında sınavın erken açıklanma ihtimali de bulunuyor ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.
- 5
İOKBS PUANI HESAPLAMA
Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
- 6
İOKBS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının erken açıklanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
-