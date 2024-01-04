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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2023 ihracat şampiyonu Baykar oldu - İş-Yaşam Haberleri

        2023 ihracat şampiyonu Baykar oldu

        Türk savunma ve havacılık sanayisinde geçen yıl en fazla ihracat yapan şirket, 1 milyar 766 milyon dolarla Baykar oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 23:18 Güncelleme: 04.01.2024 - 23:18
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        2023 ihracat şampiyonu Baykar oldu
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        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, savunma sanayisinde gerçekleşen büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamanın en temel şartının ihracat olduğunu belirtti.

        Savunma ve güvenlik teknolojilerinde, uluslararası platformda lider ve yol gösterici Türkiye için var güçleriyle çalıştıklarını, gerekli bütün atılımları gerçekleştirdiklerini ifade eden Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Yaptığımız her işte güçlü bir iradenin yanımızda olduğunu bilmek bizleri daha da cesaretlendirmektedir. Yerli ve milli üretim vizyonuyla bizlere liderlik eden ve çalışmalarımızı her daim destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum.

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        Bu gayretlerin ve desteklerin neticesinde 2023 yılı savunma ve havacılık ihracatı rekorumuz Türkiye'mizin gurur tablosu oldu. 2022 yılında 4 milyar 364 milyon dolar olan savunma ve havacılık sanayisi ihracat rakamımız, 2023 yılında yüzde 27'lik artışla 5,5 milyar dolara ulaştı."

        Savunma sanayisinin, son 10 yılda dünyanın dört bir yanına, farklı coğrafyalarda 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç ettiğini bildiren Görgün, şunları kaydetti:

        "Hiç şüphe yok ki bu büyüme, Türk savunma sanayisi ürünlerinin dünya savunma pazarında muteber bir marka haline gelmesinin tezahürüdür. Türkiye'de kilogram başına ihracat tutarı ortalamada 1,57 dolarken, savunma sanayimiz geçtiğimiz yıla oranla kilogram başına ihracat değerini yüzde 14 artırarak 65 doları aşmış ve Türkiye ekonomisine ve dolaylı olarak toplumsal refaha yüksek bir katkı sağlamıştır. Bu noktada sektörümüzün gerçekleştirdiği ihracatın 1,7 milyar dolarını tek başına üstlenen Baykar firmamız özel bir teşekkürü hak ediyor. Geliştirdiği teknolojilerle 'oyun değiştiren' ve bütün dünyanın takdirini toplayan Baykar firmamız, 2003'ten bugüne gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde ediyor ve yüksek teknoloji ihracatıyla ülkemiz ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Yakalanan başarıda katkısı bulunan vakıf firmalarımızdan özel sektör firmalarımıza, tüm sektör çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu gurur Türkiye'mizin."

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        Görgün'ün paylaşımına göre, 2023'te en fazla ihracat yapan Türk savunma ve havacılık sanayisi şirketleri ve ihracat miktarları şöyle:

        1- Baykar: 1 milyar 766 milyon dolar

        2- Türk Havacılık Uzay Sanayii: 864 milyon dolar

        3- Makine ve Kimya Endüstrisi: 439 milyon dolar

        4- TUSAŞ Motor (TEI): 337 milyon dolar

        5- BMC: 255 milyon dolar

        6- Roketsan: 161 milyon dolar

        7- RAM Dış Ticaret: 160 milyon dolar

        8- Pratt & Whitney THY Teknik: 111 milyon dolar

        9- ASELSAN: 108 milyon dolar

        10- Samsun Yurt Savunma: 104 milyon dolar

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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