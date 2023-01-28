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2023 Hac kura tarihleri: Diyanet ile hac kuraları ne zaman çekilecek, ön kayıtlar ne zaman bitiyor?

2023 Hac kura tarihleri: Diyanet ile hac kuraları ne zaman çekilecek?

5 Ocak itibarıyla başlayan hac ön kayıtları 31 Ocak tarihinde sona erecek. e-Devlet üzerinden yapılan hac kayıtlarının ardından gözler, hac kura tarihlerine çevrilecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac kontenjanında salgın öncesine dönüldüğünü belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ise hac kura tarihlerini duyurdu. İşte 2023 hac kura tarihi...

Giriş: 28.01.2023 - 20:42 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Hac kura tarihinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk kez hacca gidecek olan hacı adayları için, başvurular 31 Ocak tarihinde sona erecek. 2023 yılında hac kontenjan sayısı da belli oldu. Buna göre; 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 kişi hacca gidebilecek. Başvurularını sürdüren hacı adayları hac kura tarihini gündemine aldı. Peki, " Diyanet ile hac kuraları ne zaman çekilecek, ön kayıtlar ne zaman bitiyor?" İşte detaylar...

  •  HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac kuralarının 15 Şubat'ta çekileceğini bildirdi.

     

  • HAC KAYITLARI DEVAM EDİYOR

    2023 Hac için ilk kez kayıt yaptıracaklar veya kayıtlarında güncelleme işlemi yapacaklar, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.

    HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ÖN KAYIT ÜCRETİ 250 TL OLARAK BELİRLENDİ

    Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabiliyor. Hac ön Kayıt ücretİ ilk kez kayı yaptıracaklar için 250 TL olarak belirlendi.

  • "83 BİN 430 KİŞİ AĞIRLANACAK"

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac kontenjanında salgın öncesine dönüldüğünü açıkladı. Erbaş, "65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.

  • HAC ÖN KAYITLARI NASIL YAPILIR?

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyenlerin işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceğini duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hac ön kayıtları e-Devletten gerçekleşecek.

    İlgili bankalara belirlenen tarihlerde vatandaşlar ön kayıt ücreti yatırılacak. "www.hac.gov.tr" adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulaması gerçekleşecek. Elektronik ortamda "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlar yapılıyor.

    HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Hac ücretleri için detaylı bilgiye Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden ulaşabilirsiniz.

    Ortalama fiyatlar ise şu şekilde;

    Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

    2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası

    3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası

    4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası

    HAC VE UMRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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