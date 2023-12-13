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        Haberler Magazin 2023 Google Trendler'de en çok aranan oyuncu ve şarkılar belli oldu

        2023 Google Trendler'de en çok aranan oyuncu ve şarkılar belli oldu

        Geçtiğimiz günlerde Google Trendler'de Türkiye genelinde en çok arananlar belli olmuştu. Tüm dünya geneline hitap eden Google şimdi de uluslararası aramalarda en çok merak edilen oyuncuları ve şarkıcıları açıkladı. İşte Google Trendler'de dünya genelinde en çok aranan oyuncular ve şarkıcılar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 17:29 Güncelleme: 13.12.2023 - 17:29
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        • 1

          DÜNYA ÇAPINDA EN ÇOK ARANAN OYUNCULAR

          1. JEREMY RENNER

        • 2

          2. JAMIE FOXX

        • 3

          3. DANNY MASTERSON

        • 4

          4. MATT RIFE

        • 5

          5. PEDRO PASCAL

        • 6

          6. JONATHAN MAJORS

        • 7

          7. SOPHIE TURNER

        • 8

          8. RUSSELL BRAND

        • 9

          9. KE HUY QUAN

        • 10

          10. JOSH HUTCHERSON

        • 11

          EN ÇOK ARANAN ŞARKICILAR

          1. JASON ALDEAN

        • 12

          2. ICE SPICE

        • 13

          3. OLIVER ANTHONY

        • 14

          4. PESO PLUMA

        • 15

          5. JOE JONAS

        • 16

          6. SAM SMITH

        • 17

          7. MATT HEALY

        • 18

          8. KELLIE PICKLER

        • 19

          9. KIM PETRAS

        • 20

          10. SEXYY RED

          Fotoğraflar: AP, Instagram

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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