2023 Google Trendler'de en çok aranan oyuncu ve şarkılar belli oldu
Geçtiğimiz günlerde Google Trendler'de Türkiye genelinde en çok arananlar belli olmuştu. Tüm dünya geneline hitap eden Google şimdi de uluslararası aramalarda en çok merak edilen oyuncuları ve şarkıcıları açıkladı. İşte Google Trendler'de dünya genelinde en çok aranan oyuncular ve şarkıcılar
Giriş: 13.12.2023 - 17:29 Güncelleme: 13.12.2023 - 17:29
- 1
DÜNYA ÇAPINDA EN ÇOK ARANAN OYUNCULAR
1. JEREMY RENNER
- 2
2. JAMIE FOXX
- 3
3. DANNY MASTERSON
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- 4
4. MATT RIFE
- 5
5. PEDRO PASCAL
- 6
6. JONATHAN MAJORS
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- 7
7. SOPHIE TURNER
- 8
8. RUSSELL BRAND
- 9
9. KE HUY QUAN
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- 10
10. JOSH HUTCHERSON
- 11
EN ÇOK ARANAN ŞARKICILAR
1. JASON ALDEAN
- 12
2. ICE SPICE
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- 13
3. OLIVER ANTHONY
- 14
4. PESO PLUMA
- 15
5. JOE JONAS
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- 16
6. SAM SMITH
- 17
7. MATT HEALY
- 18
8. KELLIE PICKLER
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- 19
9. KIM PETRAS
- 20
10. SEXYY RED
Fotoğraflar: AP, Instagram
Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk