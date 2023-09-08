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        Haberler Spor Basketbol 2023 FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist Sırbistan oldu! Bogdan Bogdanovic, Kanada'yı yıktı! - Son dakika spor haberleri - Basketbol Haberleri

        2023 FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist Sırbistan!

        2023 FIBA Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Sırbistan ile Kanada karşı karşıya gelirken kazanan ve finale yükselen taraf Sırbistan oldu. Maçtan 95-86'lık skorla galibiyetle ayrılan Sırbistan'ı zafere taşıyan isim 23 sayı ile Bogdan Bogdanovic oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 14:15 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:29
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        İlk finalist Sırbistan!
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        2023 FIBA Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Sırbistan ile Kanada karşı karşıya geldi. Sırbistan, ilk periyottan bu yana üstün götürdüğü mücadelede skor üstünlüğünü korumayı başardı ve 95-86'lık skorla finale yükseldi.

        Sırbistan'ı galibiyete taşıyan isim, 11'de 8 isabet oranıyla oynayan ve 23 sayıyla yıldızlaşan Bogdan Bogdanovic oldu. Nikola Milutinov 16 sayı – 10 ribauntla double-double yaparken Ognjen Dobric 16 sayı kaydetti. Marko Guduric 12 sayı, Aleksa Avramovic 10 sayı üretti.

        Kanada’da RJ Barrett 23 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Dillon Brooks 16 sayıyla maçı tamamlarken Shai Gilgeous-Alexander 15 sayı – 10 asistle mücadele etti. Nickeil Alexander-Walker 10 sayı, Kelly Olynyk 9 sayı kaydetti.

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