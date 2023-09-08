Evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan projeyle yeni evlenecek çiftlere uygun şartlarda kredi imkanı sağlanması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek olan süreç hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, "2023 evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlıyor? Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek, nasıl başvuru yapılır?" İşte detaylar...