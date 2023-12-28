Enflasyon rakamları için vatandaşların gözleri TÜİK'e çevrildi. Her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulan enflasyon verileri son olarak Kasım ayı için açıklanmıştı. Aralık enflasyon oranı için ise bekleyiş sürüyor. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte ayrıntılar...