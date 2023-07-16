2023 en komik evcil hayvan fotoğraf yarışmasının finalistlerinin iç ısıtan görüntüleri!
İngiltere'de her yıl düzenlenen "Komik evcil hayvan fotoğraf yarışması"nın (Comedy Pet Photography Awards) finalistleri belli oldu. Sevimli dostlarımızın kazanan fotoğrafları 11 Ağustos'ta açıklanacak.
- 1
John Young "Uçan Poodle"
- 2
Kerstin Leichtenmüller "Hoşlandığım kişi merhaba diyince ben"
- 3
Udo Krauus "Sen kimsin?"
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- 4
Jonathan Casey "Edgar'ın karahindibası"
- 5
Monyque Macedo Dos Santos "Fok balığı mı yoksa köpek mi?"
- 6
Darya Zelentsova "Küçük darya ve büyük geleceği"
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- 7
Lana Polykova "Sevimli çift"
- 8
Karl Goldhamer "Zorro yeniden doğdu"
- 9
Cristine Johnson "Siluet ile top oynamak"
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- 10
Kazutoshi Ono "Pop up (Aniden karşına çıkmak)
- 11
Gill Woodcock "Gözlerini toptan ayırma"
- 12
Felix Larcher "Kaleci Bidule"
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- 13
Lana Polykova "Oskarlık performans"
- 14
Darya Zelentsova "İlk açık hava yürüyüşü"
- 15
Corinne Mooser "Mutluluğun kaynağı"
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- 16
Kenichi Morinaga "Serbest vuruş"
- 17
Kim Horsmanshof "Saklambaç"
- 18
Masayoshi Yamamoto "Albert Enstein"
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- 19
Klaus-Peter Selzer "Üç Griler"
- 20
Kazutoshi Ono "Kazanan!"
- 21
Sophie Boynton "Kazmak ciddi bir iş"
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- 22
Katia Pillonel "Kylian'lar uyuyor"
- 23
Kenichi Morianga "Büyük patron"
- 24
Chris Porsz "Havlama"
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- 25
Michel Zoghzoghi "Hayat değiştiren bir an"
Kaynak:comedypetphoto