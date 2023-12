2023 en iyi yabancı albümleri açıklandı

The Hollywood Reporter'ın hazırladığı 2023 yılının en iyi albüm sıralaması:

1. Victoria Monét, "Jaguar II"

2. Kali Uchis, "Red Moon In Venus"

3. Sam Smith, "Gloria"

4. "Barbie: The Album"

5. Nas, "Magic 2"

6. Nas, "Magic 3"

7. Troye Sivan, "Something to Give Each Other"

8. Leon Thomas, "Electric Dusk"

9. Olivia Rodrigo, "Guts"

10. Coco Jones, "What I Didn’t